Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas arranca amanhã

A Madeira recebe, a partir de amanhã e pela primeira vez, a 8.ª edição do Curso Mundial de Formação de Dirigentes Associativos das Comunidades Portuguesas, uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que conta com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa como parceira.

A formação acontece entre 17 e 19 de Março, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Conforme refere a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em comunicado, "o curso vai reunir dirigentes de cerca 20 associações sedeadas nos países de acolhimento da diáspora portuguesa, incluindo representantes associativos madeirenses radicados na Venezuela, no Canadá e na África do Sul".

A formação combina uma vertente formativa com uma componente prática, procurando capacitar os dirigentes associativos, bem como um contacto directo com o património histórico, cultural e institucional da Região.