Semana arranca com movimento no Porto do Funchal
Para hoje está prevista a escala de três navios, dois dos quais já se encontram atracados na Pontinha
Esta segunda-feira, o Porto do Funchal conta ter o dia mais movimentado da semana, com três navios a trazerem mais de 16 mil pessoas. Dois deles já se encontram acostado, devendo o terceiro chegar já perto da meia noite.
O AIDAcosma atracou pelas 6 horas da manhã, com 7.401 pessoas a bordo - 5.943 passageiros e 1.458 tripulantes - vindo de Las Palmas de Gran Canaria. Tem saída prevista para as 22h30, rumo a Santa Cruz de Tenerife, estando a navegar na região da designada Cruise Atlantic Islands (CAI). Vai passar, ainda, no decorrer do cruzeiro de sete dias em curso, por Fuerteventura e Lanzarote. A escala de 17 horas na Madeira conta com agenciamento da Blatas, naquela que é a última passagem deste navio pelo Funchal, esta temporada.
O Azura foi o segundo a chegar, já perto das 8 horas da manhã. Com 2.994 passageiros e 1.147 tripulantes a bordo, igualmente agenciado pela Blatas, o navio tem partida prevista para as 22 horas, rumo a Fuerteventura.
Já perto da meia-noite, pelas 23h45, chegará ao Funchal o Mein Schiff Relax, que aqui permanecerá durante a noite. Trata-se de uma escala da JFM Shipping que vai movimentar 4.034 passageiros e 1.431 tripulantes.
Amanhã, terça-feira. O Mein Schiff Relax vai ter a companhia no porto do Azamara Journey e do AIDAdiva.