Segunda-feira de casa cheia no Porto do Funchal
Hoje é "mais uma segunda-feira de porto cheio no Funchal, com a escala de três navios – 'AIDAcosma', 'Azura' e 'Mein Schiff Relax' – e o movimento de mais de 16 mil pessoas", informa a APRAM.
O 'AIDAcosma' traz 7.202 pessoas a bordo (5.751 passageiros e 1.451 tripulantes) e "foi o primeiro a chegar, para uma escala de 17 horas, agenciada pela Blatas. Entrou no porto por volta das 6h00, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, e vai permanecer na pontinha até às 22h30, altura em que segue viagem para Santa Cruz de Tenerife". E acrescenta: "Está a navegar no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), a terminar uma viagem de uma semana pelas ilhas de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria e Madeira."
"Também agenciado pela Blatas e também a navegar na rota CAI, o 'Azura' chegou ao Funchal pelas 7h00, proveniente de Santa Cruz de Tenerife", refere a Administração dos Portos da Madeira. "Fica na Madeira até às 22h00. A bordo, estão 2.901 passageiros e 1.163 tripulantes, que seguem depois para Las Palmas de Gran Canaria, o porto seguinte desta viagem de duas semanas que começou a 4 de Março em Tenerife, e antes de chegar à Madeira passou por Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria", especifica.
Por último, "já perto da meia-noite, chega de Las Palmas de Gran Canaria, o 'Mein Schiff Relax' com 5.000 pessoas a bordo: 3.959 passageiros e 1.450 tripulantes", aponta. "Vem para passar a noite na cidade, numa escala de 19 horas da responsabilidade da JFM Shipping". De seguida, o navio que "está a realizar um cruzeiro de uma semana nas ilhas CAI, com escalas em Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma e Madeira", prosseguirá "viagem às 18h00 horas de terça-feira, em direção a La Palma".
E amanhã, terça-feira, este navio vai "ter a companhia no porto do 'AIDAluna' e do 'Europa', em mais um dia de tripla escala.