Entradas irregulares na UE recuam 52% em Janeiro e Fevereiro

As entradas irregulares de pessoas na UE registaram uma queda homóloga de 52%, para 12.000, nos primeiros dois meses, mantendo-se a tendência de descida já registada em 2025, divulgou hoje a Frontex.

De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, "o número de deteções diminuiu acentuadamente nos dois primeiros meses de 2026, registando uma queda de 52% em comparação com o mesmo período do ano anterior".

A Frontex referiu terem sido registadas quase 12.000 passagens irregulares, atribuindo o recuo às condições meteorológicas adversas nas principais rotas migratórias para a UE.

A rota de África Ocidental apresentou a maior quebra, de 83%, comparada com os dois primeiros meses de 2025.

As rotas do Mediterrâneo Central, as mais concorridas, representaram 30% do total e, juntamente com a do Mediterrâneo Oriental, tiveram um recuo de 50% cada, enquanto a do Mediterrâneo Ocidental apresentou uma subida de 9%.

A dos Balcãs Ocidentais teve um recuo de 38%.

As travessias irregulares pela fronteira terrestre oriental caíram, por seu lado, 80%, sendo esta a menos utilizada, com 196 travessias.