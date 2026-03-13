Entradas irregulares na UE recuam 52% em Janeiro e Fevereiro
As entradas irregulares de pessoas na UE registaram uma queda homóloga de 52%, para 12.000, nos primeiros dois meses, mantendo-se a tendência de descida já registada em 2025, divulgou hoje a Frontex.
De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, "o número de deteções diminuiu acentuadamente nos dois primeiros meses de 2026, registando uma queda de 52% em comparação com o mesmo período do ano anterior".
A Frontex referiu terem sido registadas quase 12.000 passagens irregulares, atribuindo o recuo às condições meteorológicas adversas nas principais rotas migratórias para a UE.
A rota de África Ocidental apresentou a maior quebra, de 83%, comparada com os dois primeiros meses de 2025.
As rotas do Mediterrâneo Central, as mais concorridas, representaram 30% do total e, juntamente com a do Mediterrâneo Oriental, tiveram um recuo de 50% cada, enquanto a do Mediterrâneo Ocidental apresentou uma subida de 9%.
A dos Balcãs Ocidentais teve um recuo de 38%.
As travessias irregulares pela fronteira terrestre oriental caíram, por seu lado, 80%, sendo esta a menos utilizada, com 196 travessias.