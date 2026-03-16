Protecção Civil alerta para agravamento do tempo na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira alertou, hoje, para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago a partir de terça-feira, devido à aproximação da depressão Therese, recomendando à população a adopção de medidas de prevenção.

Depressão Therese traz chuva, vento, neve e forte agitação marítima Rajadas até 130 km/h, neve a partir dos 1400 metros e ondas que podem atingir 12 metros de altura máxima

Em comunicado, a Proteção Civil indica que "o estado do tempo será influenciado pelo enfraquecimento do anticiclone, associado à aproximação da depressão, centrada entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que deverá condicionar o tempo para a Madeira e Porto Santo até ao início da próxima semana".

De acordo com o aviso divulgado, o estado do tempo deverá deteriorar-se entre os dias 17 e 20 de Março, com previsão de períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, tanto na Madeira como no Porto Santo.

Está igualmente prevista queda de neve acima dos 1400 a 1500 metros de altitude nos dias 18 e 19 de Março.

O vento deverá soprar de Oeste e Sudoeste, tornando-se moderado a forte a partir de quarta-feira, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros por hora, podendo chegar aos 130 quilómetros por hora nas terras altas na manhã de sexta-feira.

A agitação marítima também deverá aumentar a partir da tarde de quarta-feira, com ondas de quatro a cinco metros na costa norte e na parte oeste da costa sul da Madeira e do Porto Santo. Na sexta-feira, prevê-se um novo agravamento, com ondas que podem atingir cinco a seis metros e altura máxima entre 10 e 12 metros.

Face a estas condições, o Serviço Regional de Proteção Civil alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, inundações em zonas urbanas, deslizamentos de terras, galgamentos costeiros e piso rodoviário escorregadio.

As autoridades recomendam à população a adopção de comportamentos preventivos, como evitar deslocações desnecessárias, garantir a desobstrução de sistemas de drenagem, assegurar a fixação de estruturas soltas e adoptar condução defensiva.

A Proteção Civil aconselha ainda a evitar a circulação em zonas inundadas ou em áreas montanhosas com neve, bem como respeitar eventuais interdições ou condicionamentos de acesso que venham a ser estabelecidos.