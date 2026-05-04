Alojamento local marca regresso do ‘Think Space’ da JSD Funchal

Na passada quarta-feira, o alojamento local (AL) foi o tema em discussão na segunda edição do ‘Think Space’, um espaço de debate político desenvolvido pela Juventude Social-Democrata do Funchal.

Em nota emitida à imprensa, a JSD revela que a sessão decorreu na Sede Regional do PSD Madeira e que contou com a orientação de Paulo Silva Lobo, vereador da Câmara Municipal do Funchal. Para Carlos Coelho, presidente da JSD Funchal, a presença deste convidado “permitiu um contacto directo com a realidade da gestão autárquica, promovendo um diálogo aberto sobre os principais desafios que se colocam atualmente ao concelho no domínio do alojamento local”

Paulo Silva Lobo, ao longo das suas intervenções, destacou que os jovens são “uma motivação e uma prioridade no regulamento municipal apresentado”, aludindo à aprovação, em reunião de câmara, do Regulamento Municipal de Gestão dos Estabelecimentos de Alojamento Local que se encontra em consulta pública até 11 de maio. Segundo Paulo Silva Lobo, “se os jovens não tiverem condições para se fixar no Funchal, estaremos a perder pessoas qualificadas que são uma mais-valia para a cidade. É um investimento que o Funchal recupera a longo-prazo.”

Sob o mote 'FunchAL em Perspetiva', os jovens social-democratas foram desafiados a apresentar propostas, assumindo o papel de diferentes grupos representativos das partes interessadas: proprietários de alojamento local, investidores do setor turístico, grupos hoteleiros, jovens à procura de habitação e executivo camarário.

“Entendemos que o debate sobre o AL não é apenas uma discussão económica, mas sim um pilar fundamental da gestão do território e do acesso à habitação para as novas gerações. Com o período de discussão pública a decorrer, o nosso Think Space posicionou-se como um espaço de análise crítica das propostas em causa”, salienta Carlos Coelho.

“Esta actividade teve os objectivos de aproximar a juventude dos problemas concretos do Funchal, de compreender os diferentes interesses envolvidos no AL, de promover o debate e a negociação e de construir propostas equilibradas e aplicáveis ao contexto da nossa cidade”, conclui o jovem dirigente social-democrata.