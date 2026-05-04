Eduardo Correia destaca importância dos bombeiros da Madeira e reforça apelo ao investimento no sector

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Eduardo Correia, enalteceu o papel dos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, sublinhando o elevado simbolismo da cerimónia de homenagem realizada no âmbito do Dia Regional do Bombeiro, celebrado hoje, 4 de Maio, dia de São Floriano.

Na sua intervenção, no Porto Santo, destacou que esta foi considerada a “"cerimónia no seu ponto mais alto", pela forma como reconhece o trabalho diário dos bombeiros madeirenses, cuja atuação foi descrita como essencial para a segurança da população residente, de quem trabalha na região e de quem a visita.

O responsável sublinhou ainda que a decisão de não realizar a habitual cerimónia de maior dimensão a nível nacional permitiu valorizar o evento na Madeira, conferindo-lhe maior impacto e reconhecimento público.

Eduardo Correia destacou os valores estruturantes da actividade dos bombeiros, como a transparência, participação, solidariedade, igualdade, profissionalismo, inovação e humanismo, considerando-os fundamentais para uma instituição que tem na sua base o lema 'Vida por Vida' e uma longa história de serviço à comunidade.

O vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses reforçou ainda a importância do esforço permanente das corporações, que operam ininterruptamente ao longo de todo o ano, sublinhando o papel essencial dos operacionais na resposta a emergências em contexto insular.

Na sua intervenção, deixou também um apelo ao Governo Regional da Madeira para que mantenha o compromisso com o sector, especialmente no que diz respeito ao reforço da sustentabilidade financeira dos corpos de bombeiros e ao investimento contínuo em meios humanos e materiais.

Eduardo Correia destacou ainda a importância da proximidade do executivo regional às necessidades operacionais das corporações, considerando essencial a continuidade de políticas que assegurem melhores condições de trabalho e maior capacidade de resposta na protecção e socorro nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.