Três escalas de navios de cruzeiro no Funchal canceladas devido ao mau tempo

A depressão Therese, cujos efeitos já se fazem sentir na Madeira, motivou o cancelamento das escalas de três navios de cruzeiro no porto do Funchal. De acordo com a informação da APRAM, o 'Marella Explorer 2', o 'Carnival Glory' e o 'Silver Ary' optaram por portos alternativos.

Os navios pretendem evitar as consequências da depressão, que está a influenciar o estado do tempo no Atlântico Nordeste, até ao próximo fim-de-semana.

O 'Marella Explorar 2' deveria chegar esta quinta-feira com 1.700 passageiros e 750 tripulantes, nesta que seria a sua última escala do navio esta temporada na Madeira.

Já o 'Carnival Glory', que tinha a chegada prevista para sexta-feira, faria a escala inaugural no Funchal. O navio, construído em 2003, com capacidade para transportar até 3.500 passageiros e 1.150 tripulantes, está posicionado habitualmente nas Caraíbas, mas está a realizar uma viagem transatlântica entre os Estados Unidos (Orlando) e Espanha (Barcelona). A primeira visita à Madeira, fica assim adiada.

Por último, o 'Silver Ray', com cerca de mil pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, vinha pernoitar no fim-de-semana no Porto do Funchal. A chegada estava programada para as 7 horas de sábado e a partida para as 17 horas de domingo.