'Therese' afectará o estado do tempo até domingo

A depressão 'Therese', nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à depressão que ficará centrada a norte do arquipélago da Madeira, embora com tendência a deslocar-se lentamente para sueste a partir do final de amanhã, afectando assim, o estado do tempo até dia domingo, dia 22.

Em nota enviada, o IPMA refere que está previsto um "aumento da nebulosidade em todo o arquipélago, com ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas, com maior impacto nos dias 19, 20 e até final da manhã de dia 21, nomeadamente na vertente sul e nas terras altas."

Até dia 18, quarta-feira está prevista uma descida dos valores da temperatura do ar, o que originará queda de neve em cotas baixas nos dias 18 e 19, aproximadamente aos 1200/1400 metros de altitude, subindo gradualmente para os pontos mais altos a partir da tarde de dia 19.

"Neste dias, a temperatura máxima deverá variar aproximadamente entre 15 e 16 °C no Funchal, e não será superior a 2/3 °C no Pico do Areeiro. A temperatura mínima deverá variar aproximadamente entre 10 e 11 °C no Funchal e -2/-3 °C no Pico do Areeiro", lê-se ainda no comunicado.

O vento será de oeste/noroeste, rodando para sul/sudoeste amanhã e aumentará de intensidade, tornando-se moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, e até 90 km/h nas terras altas, e terá tendência a intensificar a partir do final de dia 19 final e durante o dia 20.

Prevê-se ainda um aumento da agitação marítima nas costas norte e na ilha de Porto Santo, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros durante a noite e início da manhã de dia 19.

Na parte oeste da costa sul da ilha da Madeira, está prevista igualmente um aumento da agitação marítima, com ondas de sudoeste com valores de 4 a 4,5 metros de altura significativa. "Devido a esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de nível amarelo para a Precipitação, para a Agitação Marítima e para a Queda de Neve. Poderão ainda ser emitidos avisos adicionais de rajada ao longo dos próximos dias, aconselhando-se por isso o acompanhamento e atualizações dos mesmos", conclui a nota enviada.