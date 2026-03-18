Eucaristia e encontro “À mesa com Jesus” adiados devido ao mau tempo

A eucaristia do Projecto Sementeira, agendada para esta quarta-feira às 19 horas, bem como o encontro “À mesa com Jesus”, previsto para as 20 horas, foram adiados devido às condições climatéricas adversas.

Pastoral Juvenil organiza eucaristia e encontro “À mesa com Jesus” em Março A Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal promove na próxima quarta-feira, dia 18 de Março, uma eucaristia do Projecto Sementeira, marcada para as 19 horas, na Sala da Pastoral Juvenil, localizada no Seminário Diocesano do Funchal.

A informação foi avançada pela Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal, que organiza as iniciativas em comunicado de imprensa. Ambos os momentos serão remarcados para a próxima quarta-feira, dia 25 de Março, sendo posteriormente divulgados novos detalhes, indica a mesma nota.

As iniciativas integram a programação da Pastoral Juvenil e incluem momentos de celebração, vigília e adoração, dirigidos sobretudo aos jovens.

A organização lamenta eventuais transtornos causados e agradece a compreensão dos participantes.