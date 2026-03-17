Mau tempo força cancelamento das viagens desta quarta-feira do 'Lobo Marinho'

A Porto Santo Line informa, através de nota à imprensa, que as viagens do 'Lobo Marinho' nesta quarta-feira, 18 de Março (Funchal-Porto Santo às 8 horas e Porto Santo-Funchal às 18 horas) "serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas, na sequência da depressão 'Therese' que se faz sentir na RAM, e considerando os vários avisos das autoridades". A "situação que poderia colocar em causa a segurança dos nossos passageiros e do navio", adianta.

Para alteração destas e/ou de outras passagens para outra data, poderão contactar 291 210 300, ou enviar e-mail para [email protected], de segunda a domingo, das 9 às 12h30 e das 14 às 19 horas. Ou então dirigir-se a um dos balcões: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, Funchal: de segunda a sexta-feira, das 8h30h às 18 horas; Estrada Monumental, n.º 175 C, Funchal: de segunda a domingo, das 9 às 20 horas; Cais do Funchal, de segunda-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas; e na Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo: de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.