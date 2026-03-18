Porto Santo Line cancela viagens de quinta-feira devido ao mau tempo

À semelhança do que sucedeu esta quarta-feira, a Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para amanhã, dia 19 de Março, entre o Funchal e Porto Santo, nomeadamente o navio das 08h00 (FNC-PXO) e o das 18h00 (PXO-FNC).

Em comunicado de imprensa, a transportadora explica que a medida decorre das previsões de condições meteorológicas adversas associadas à depressão Therese na Região Autónoma da Madeira, bem como dos avisos emitidos pelas autoridades, situação que "poderia colocar em risco a segurança dos passageiros e do navio".

Avisos de agitação marítima e vento prolongados pela Capitania Tanto o vento como a agitação marítima irão piorar, de acordo com a previsão recebida pela Capitania do Porto do Funchal da parte do IPMA, pelo que foram actualizados os avisos de agitação marítima e de vento forte para o Arquipélago da Madeira e prolongados até às 6h00 de amanhã, 19 de Março.

Os passageiros que pretendam alterar as suas passagens para outra data podem contactar a Porto Santo Line pelo telefone (+351) 291 210 300 ou através do email [email protected], de segunda-feira a domingo, entre as 09h00 e as 12h30, e das 14h00 às 19h00.

Também é possível dirigir-se a um dos balcões da empresa: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, Funchal, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h00; Estrada Monumental, nº 175 C, Funchal, de segunda a domingo, das 09h00 às 20h00; Cais do Funchal, de segunda a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00; e Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.

A empresa reforça que os passageiros não devem hesitar em contactar os serviços de apoio caso necessitem de informações adicionais.