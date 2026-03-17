Capitania emite aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira.

Além disso, emitiu igualmente um aviso de vento forte e de agitação marítima até às 6 horas do dia 18 de Março, amanhã, quarta-feira.

O vento soprará inicialmente de W/SW com intensidade bonançosa a moderada, entre 18 e 29 km/h, passando a W moderado a fresco (29 a 38 km/h) no final da tarde. Durante a noite, prevê-se que o vento se intensifique de W/NW, atingindo velocidades de 38 a 50 km/h, podendo por vezes chegar a 51 a 61 km/h.

A visibilidade será boa a moderada, embora pontualmente possa tornar-se fraca.

Relativamente à ondulação, na costa norte espera-se ondas de N/NW com 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4 metros no final do período. Na costa sul, as ondas do quadrante S vão variar entre 1 e 1,5 metros, subindo para 1,5 a 2,5 metros na parte oeste ao final do período.

É recomendada precaução junto à orla costeira, especialmente para navegadores e actividades marítimas.