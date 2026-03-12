Capitania do Funchal emite aviso de mau tempo

Após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 04h30, um Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira, nomeadamente para o vento, a Capitania subscreve essa previsão, ainda que, para já, não seja conhecido o período a que diz respeito.

Mesmo porque no IPMA não há qualquer aviso emitido. Assim, diz a Capitania, o vento será de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção.

Por isso, recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".