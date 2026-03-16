Homem desaparecido encontrado sem vida em terreno em São Roque do Faial

Um homem com cerca de 60 anos, que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado ontem à tarde sem vida num terreno em São Roque do Faial, no concelho de Santana.

Ao que foi possível apurar, o homem terá sofrido uma queda de aproximadamente 20 metros, tendo o corpo sido encontrado por um familiar ao final da tarde de domingo.

Os Bombeiros Voluntários de Santana, alertados pelas 17h30, deslocaram-se ao local com dois veículos e cinco operacionais. No local estiveram ainda dois agentes da Polícia de Segurança Pública.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde.