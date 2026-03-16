 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem desaparecido encontrado sem vida em terreno em São Roque do Faial

None

Um homem com cerca de 60 anos, que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado ontem à tarde sem vida num terreno em São Roque do Faial, no concelho de Santana.

Ao que foi possível apurar, o homem terá sofrido uma queda de aproximadamente 20 metros, tendo o corpo sido encontrado por um familiar ao final da tarde de domingo.

Os Bombeiros Voluntários de Santana, alertados pelas 17h30, deslocaram-se ao local com dois veículos e cinco operacionais. No local estiveram ainda dois agentes da Polícia de Segurança Pública.

O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo