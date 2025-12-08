Brigada da PSP bate recorde nos resgates na Madeira

Catorze pessoas foram retiradas com vida no âmbito das acções de busca e salvamento em montanha, registadas nos últimos 5 anos, pela brigada especializada da Polícia de Segurança Pública. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Na primeira foto, há uma imagem em destaque que mostra o porto do Funchal no final do ano. Serve para ilustrar a notícia que revela que 25 mil turistas chegam pelo mar para ver o fogo de artifício na Madeira. Doze navios, um veleiro e dezenas de pequenas embarcações vão preencher a baía do Funchal na noite mais longa do ano.

Quem também está em evidência na primeira página é Jorge Forjaz, autor de uma obra genealógica que é apresentada quarta-feira no Funchal. “Há gente na Madeira que nunca perdeu estatuto social”, diz o especialista numa entrevista em que identifica os apelidos mais frequentes do arquipélago e aponta o Porto Santo como uma das regiões do mundo com maior grau de consanguinidade.

Nesta edição há ainda para ler a análise ao jogo de ontem do Nacional, que perdeu em Alverca, naquela que foi a quinta partida consecutiva sem conhecer o sabor da vitória.

Por fim, damos a conhecer uma campanha ambiental com vertente solidária que está em fase de lançamento.

