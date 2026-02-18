Alunas de Piano do Conservatório da Madeira brilham em concurso internacional

Duas alunas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira destacaram-se na 3.ª Competição Internacional de Música Online 'Colibri', um concurso internacional que já havia premiado anteriormente um jovem violoncelista da instituição, reafirmando a qualidade do ensino artístico desenvolvido no Conservatório.

Na categoria de Piano – 10/11 anos, Emília Matylda Drak, aluna do 1.º grau, conquistou o 3.º lugar. Já na categoria de Piano – 16/17 anos, Marta Raquel Branco Alves, aluna do 2.º Curso Profissional de Intérprete de Cordas e Teclas, alcançou o 1.º lugar. Ambas as alunas integram a classe da professora Iryna Kózina, cujo trabalho pedagógico tem sido amplamente reconhecido.

A 3.ª Competição Internacional de Música Online é organizada pela COLIBRI Arts and Music, uma organização sem fins lucrativos dedicada à promoção da performance musical e da criatividade artística a nível global. Embora a participação seja remota, o evento está associado à Grécia e oferece prémios que podem incluir participação presencial ou reconhecimento no panorama musical europeu.

A avaliação dos concorrentes é realizada por um júri internacional de especialistas, assegurando critérios de alto nível: técnica, musicalidade, expressão interpretativa e criatividade são alguns dos aspectos observados nas performances.