Laureadas do Concurso do Conservatório brilham em concerto com a Orquestra Clássica da Madeira

As laureadas do Concurso do Conservatório estiveram em concerto, hoje, com a Orquestra Clássica da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

"Dando continuidade ao projecto iniciado pela Orquestra Clássica da Madeira em 2013 intitulado 'Ciclo Jovens Solistas', espaço dedicado a jovens músicos, hoje tivemos a oportunidade de ouvir Maria do Mar no violoncelo e Inês Ornelas no acordeão com direcção da orquestra do maestro Tiago Oliveira", começou por dizer Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

Maria do Mar interpretou o concerto para violoncelo e orquestra em Dó menor de Johann Christian Bach e Inês Ornelas interpretou o Concerto Clássico de Majkusiak para acordeão e orquestra. A Orquestra iniciou o concerto com a abertura Coriolan de Beethoven e na segunda parte interpretou a sinfonia nº1 de Domingos Bomtempo.

Recordou que "as duas solistas foram laureadas na edição de 2025 do Concurso Nacional Luiz Peter Clode, numa organização do Conservatório Escola das Artes da Madeira e com base no protocolo entre a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas como gestora da Orquestra Clássica da Madeira e o referido conservatório, foram convidadas para este concerto a solo".

Diz ainda que "este projecto tem sido revelador da importância dada pela Orquestra Clássica da Madeira ao trajecto de vários jovens músicos, não só da Região como de Portugal continental dando-lhes oportunidades de se apresentarem com estruturas artísticas profissionais incentivando assim toda a sua formação".

Norberto Gomes destacou que este projecto 'Ciclo Jovens Solistas', com mais de uma década de existência, tem proporcionado palco a dezenas de jovens que com o seu contributo, enriquecem e diversificam as propostas artísticas daquela instituição.

É com orgulho que acompanhamos a formação destes jovens e estas apresentações revelam-se exemplos para os seus colegas de uma forma também responsabilizante. Estes jovens também são olhados com reconhecimento pelos seus professores e pelas instituições onde estão integrados. Estas manifestações culturais têm contribuído com resultados artísticos e pessoais por ser um projecto sólido, consistente e de continuidade, que vem de uma forma inequívoca contribuir para o reconhecimento do investimento público feito nesta área e reconhecendo assim também os projectos de apoio pedagógico como o Concurso Nacional Luiz Peter Clode". Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Este concerto, que teve lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, realizou-se ao abrigo do protocolo entre esta entidade e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo'.