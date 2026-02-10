Isabel Baptista e Afonso Neto brilham no ‘A TUA VEZ’

Entre os grandes vencedores da edição deste ano do suplemento A TUA VEZ destacaram-se dois alunos de Machico. Isabel Baptista, da Escola Básica e Secundária de Machico, recebeu um smartphone oferecido pela NOS Madeira pelo seu trabalho criativo. “Este trabalho contou com um bocadinho de ajuda dos meus colegas e dos meus pais, mas, sobretudo, com a minha criatividade”, afirmou, explicando que se inspirou “na inocência das crianças e na forma como vêem o mundo de maneira tão diferente dos adultos”.

Também Afonso Neto, da mesma escola, foi premiado com o prémio literário pelo poema ‘A voz verde da Laurissilva’. O aluno revelou que a inspiração surgiu “numa caminhada realizada na disciplina de Ciências” e confessou sentir-se “incrível” por ver o seu trabalho reconhecido.

O Claustro do Convento de Santa Clara acolheu a entrega de prémios do concurso ‘A capa do A TUA VEZ é minha!’, que envolve alunos do 3.º ciclo e promove escrita, criatividade e reflexão crítica. A cerimónia contou com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e do subdirector do DIÁRIO, Roberto Ferreira, e começou com a actuação da banda da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva – Levada.

O suplemento tem ainda versões impressa, digital e rádio, com programas de 30 minutos na TSF sobre os temas de cada edição, e é apoiado pela NOS Madeira, que oferece um smartphone ao trabalho mais criativo de cada edição.