Chega perde vereador Jorge Afonso Freitas decide cessar de imediato a sua militância no partido e passar a independente na Câmara do Funchal. Em causa, a tensão pública e as divergências com a estrutura regional de Miguel Castro. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 18 de Fevereiro.

O destaque fotográfico diz respeito ao Cortejo Trapalhão Sátira perde intérpretes A detenção bombástica de Maduro foi o tema vencedor de um Carnaval Trapalhão com perto de 300 foliões.

Outros destaques:

Golfe do Santo da Serra vai a concurso Governo prepara nova concessão a privados. Sector gera mais de 4,5 milhões de euros por ano.

Geólogo alerta para risco acrescido de aluviões

E, por fim, Candidaturas abertas ao Pedido Único Agricultores têm de concorrer a apoio de 22,9 milhões de euros para poderem ter acesso aos fundos europeus.

