Alunos premiados no concurso 'A Tua Vez'

O Claustro do Convento de Santa Clara recebe hoje a entrega de prémios do concurso ‘A capa do A TUA VEZ é minha!’, integrado no suplemento mensal A TUA VEZ, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). A cerimónia conta com a presença de Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e é acompanhada pelo subdirector do DIÁRIO, Roberto Ferreira.

O suplemento, destinado a alunos do 3.º ciclo do ensino básico, visa incentivar a escrita, a criatividade e a reflexão crítica, através da participação em quatro edições temáticas anuais: Ambiente, Cidadania e Direitos Humanos, Matemática e Criatividade e Cultura e Identidade.

Os trabalhos podem integrar várias rubricas, incluindo artigos de opinião, entrevistas, reportagens, projectos, eventos, poesia, curiosidades, jogos e ilustrações, promovendo a interdisciplinaridade entre Português, Cidadania, Ciências, Matemática, História e Artes Visuais.

Além do concurso de capas, os alunos podem participar no ‘Na Ponta da Língua’, que distingue os melhores trabalhos nas rubricas Reportagem, Artigo de Opinião e Poesia. O suplemento também tem presença em rádio, com programas de 30 minutos na TSF que exploram os temas e conteúdos de cada edição.

A primeira edição da série foi lançada hoje, com o apoio da NOS Madeira, que premia o trabalho mais criativo de cada edição com um smartphone.