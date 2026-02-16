Violoncelista do Conservatório conquista 1.º Prémio Internacional

O talento jovem madeirense voltou a ultrapassar fronteiras. O aluno Mateus Diogo Singson Freitas, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, da classe do professor Jaime Dias, conquistou o 1.º Prémio na 3.ª Competição Internacional de Música Online da Colibri Arts, iniciativa cultural promovida na Grécia, na categoria de Violoncelo – Nível C1 (14-15 anos).

"Num contexto global cada vez mais competitivo, onde o talento se mede à escala internacional e a excelência artística se afirma num palco digital sem fronteiras, esta distinção representa não apenas uma vitória individual, mas também um reconhecimento da qualidade do ensino artístico especializado ministrado no Conservatório", indica nota à imprensa.

A Competição Internacional de Música Online da Colibri Arts reúne jovens músicos de diversos países, promovendo padrões elevados de desempenho técnico, maturidade interpretativa e expressividade musical. A conquista do 1.º Prémio por Mateus Freitas destaca-se pelo rigor do júri internacional e pela elevada exigência artística associada ao Nível C1, destinado a intérpretes entre os 14 e os 15 anos.

O Conservatório realça ainda que esta distinção reforça o posicionamento do Conservatório como uma instituição de referência na formação artística, onde disciplina, criatividade e visão estratégica se unem para projectar jovens músicos para o panorama internacional.

Os resultados oficiais encontram-se disponíveis no site do concurso.

Sobre Mateus Freitas

Mateus Diogo Singson Freitas iniciou os seus estudos no violoncelo aos 6 anos de idade, sob a orientação do professor Jaime Dias no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Aos 11 anos, ingressou na Orquestra Sinfónica do Conservatório sob a batuta do professor Francisco Loreto no 5.º estágio da Orquestra, revelando-se desde então uma das suas maiores paixões.

Participou em concursos, tendo se destacado o 1.º prémio na 3.ª Competição Internacional de Música Online, da Colibri Arts (Grécia), na categoria de violoncelo, nivel C1. 1ºprémio no Concurso Nacional Luiz Peter Clode na categoria de Música de Câmara, nivel Infantil I , repetindo o mesmo resultado na categoria Concerto, no nivel Infantil F, no qual teve a oportunidade de apresentar-se a solo pela primeira vez no concerto dos Laureados com a Camerata da Orquestra Clássica da Madeira, aos 13 anos.

Foi seleccionado a participar nos estágios da Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Musica em 2025, em Aveiro, e em 2026 na Madeira.

Teve oportunidade de trabalhar com professores em masterclasses tais como, Astrig Siranossian, Levon Mouradian, Luís Andrade e Paulo Gaio Lima.

Actualmente frequenta o 1.º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas do Conservatório Escola das Artes da Madeira.