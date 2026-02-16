Conservatório assinala 80 anos com exposição no Madeira Shopping

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode assinala 80 anos de actividade com a exposição '80 anos de Educação Artística e Visão de Futuro', patente ao público entre 20 de Fevereiro e 10 de Março, no corredor principal do Madeira Shopping.



O Conservatório revela que a mostra apresenta o percurso histórico, a identidade e a visão estratégica do Conservatório enquanto escola pública de artes, evidenciando o seu papel central na educação artística da Região Autónoma da Madeira ao longo de oito décadas.

Ao longo do percurso expositivo, o público é convidado a conhecer o Conservatório enquanto instituição com uma oferta formativa diversificada, fortemente assente na articulação entre ensino, prática artística e investigação, e com uma presença descentralizada em todo o arquipélago da Madeira, através dos seus polos e núcleos.

Segundo o Conservatório, esta implantação territorial traduz um compromisso claro com o acesso à educação artística e a proximidade às comunidades.



