Conservatório marca presença novamente no projecto ‘Cultura no Centro’ no Madeira Shopping

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode marca presença novamente no projecto ‘Cultura no Centro’, no Madeira Shopping, com um novo ciclo de concertos que terá início no próximo dia 21 de Fevereiro.

Segundo nota à imprensa, esta iniciativa é fruto da parceria entre o Conservatório e o centro comercial, estabelecida em 2021, que tem vindo a concretizar-se de forma contínua desde 2022.

O ciclo inclui seis concertos, distribuídos entre fevereiro e maio, apresentados por seis agrupamentos distintos do Conservatório. Todos os eventos decorrem aos sábados de manhã, pelas 11h30, proporcionando aos visitantes do Madeira Shopping uma oportunidade de fruição musical e artística no coração do espaço comercial.

"Esta programação reforça o compromisso do Conservatório e do Madeira Shopping com a difusão da cultura e a democratização do acesso às artes, levando talento, criatividade e formação artística a públicos de todas as idades, em ambiente acessível e acolhedor", acrescenta a mesma nota.

Programação:

· 21 de Fevereiro | Orquestra de Bandolins e Guitarras | Diretor Artístico: Teresa Leão

· 28 de Fevereiro | Ninfas do Atlântico | Director Artistico: Zélia Gomes

· 7 de Março | Orquestra de Jazz | Director Artístico: Francisco Andrade

· 28 de Março | Combo de Música Moderna-Pop Rock | Director Artístico: Rodolfo Cró

· 18 de Abril | Si Que Brade | Director Artístico: Roberto Moritz

· 23 de Maio | Coro Juvenil | Director Artístico: Zélia Gomes