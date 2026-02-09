Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música revela novos talentos nacionais

A Madeira voltou a afirmar-se como palco de excelência no ensino artístico.

Nos dias 7 e 8 de Fevereiro, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode foi o centro nacional da formação musical jovem, ao acolher a Final do Concurso Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música (CJ.COM) 2025/2026.

"Mais do que uma competição, o CJ.COM é uma plataforma de valorização do talento emergente, da qualidade pedagógica e da interpretação musical no ensino público da música", indica nota à imprensa.

A iniciativa reuniu jovens músicos de Conservatórios Oficiais de todo o país, promovendo um ambiente de exigência artística, partilha entre pares e afirmação de percursos de excelência.





