Laureadas do Concurso do Conservatório em concerto com a Orquestra Clássica da Madeira

Os vencedores do Concurso Nacional Luiz Peter Clode organizado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira vão estar em concerto, com a Orquestra Clássica da Madeira, este sábado, 7 de Fevereiro. O concerto reúne com os vencedores do Concurso Nacional Luiz Peter Clode organizado pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, que reúne, anualmente, participantes de vários conservatórios do país

Segundo nota à imprensa, entre os participantes de 2025, foram seleccionadas pelo violinista e director artístico da Orquestra, Norberto Gomes, Maria Inês Ornelas, do Conservatório da Madeira, e Maria do Mar Pacheco, da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, para interpretar obras com a orquestra. Sob a direcção do maestro convidado Tiago Oliveira, o espectáculo terá lugar às 18 horas na Assembleia Legislativa da Madeira.

"O programa do concerto apresentará repertório diversificado, permitindo ao público ouvir jovens talentos e apreciar a qualidade da formação promovida pelas instituições representadas. As laureadas interpretarão peças que evidenciam tanto a sua preparação técnica como a capacidade de integração numa orquestra", explica a mesma nota.

O evento é fruto de um protocolo existente entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Orquestra Clássica da Madeira, "reforçando o apoio à formação de novos intérpretes, o que constitui uma oportunidade única para o público assistir à evolução de jovens valores da música, com especial destaque para os talentos emergentes dos conservatórios e escolas de música".