Homem fica ferido após despiste de mota

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta manhã, para um despiste de mota na Rua Doutor João Serra Velez Caroço, na Penteada.

A vítima, do sexo masculino, de 53 anos, queixava-se de dores na zona posterior das costas, mas apresentava-se consciente e orientado.

O transporte ficou encarregue da equipa médica que, para o local, mobilizou duas viaturas com cinco elementos no total. 

