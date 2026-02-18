Homem fica ferido após despiste de mota
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta manhã, para um despiste de mota na Rua Doutor João Serra Velez Caroço, na Penteada.
A vítima, do sexo masculino, de 53 anos, queixava-se de dores na zona posterior das costas, mas apresentava-se consciente e orientado.
O transporte ficou encarregue da equipa médica que, para o local, mobilizou duas viaturas com cinco elementos no total.
