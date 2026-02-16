Marido detido após mulher se prostituir para mais de 100 homens na Suécia
Um homem residente no norte da Suécia foi colocado em prisão preventiva por lenocínio, após ter sido denunciado pela sua mulher, que se prostituiu a mais de 100 homens, revelou hoje a justiça sueca.
Foi a mulher quem contactou a polícia com a denúncia que levou à detenção do homem, na casa dos sessenta anos, explicou a procuradora responsável pelo caso, Ida Annerstedt, à agência France-Presse (AFP).
"É suspeito de ter facilitado ou beneficiado financeiramente da venda dos serviços sexuais da denunciante", frisou a procuradora.
A mesma fonte recusou dizer se a denunciante, na casa dos cinquenta anos, foi forçada a prostituir-se.
A lei sueca sobre a prostituição apenas proíbe a compra, e não a venda, de serviços sexuais.
Os acontecimentos ocorreram entre janeiro de 2022 e a detenção do arguido.
Cerca de 120 pessoas foram identificadas neste caso como tendo adquirido os serviços sexuais da denunciante, mas nem todas serão investigadas, acrescentou.
Investigações separadas, visando os "compradores" destes serviços sexuais, poderão ser abertas após a conclusão deste caso.
O homem, que nega as acusações, já foi condenado por vários crimes, incluindo agressão, informou a estação pública sueca SVT.