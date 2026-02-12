 DNOTICIAS.PT
Colisão entre mota e camião provoca um ferido

Uma colisão entre uma mota e o camião motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal, ao início da noite de ontem, no Caminho da Ribeira Grande, em Santo António, no Funchal.

Na chegada ao local, os operacionais procederam à imobilização da vítima, do sexo masculino, que apresentava uma ferida sangrante no joelho e foi, posteriormente, transportada para o hospital.

