Túnel da Encumeada encerrado após colisão sem feridos

O túnel da Encumeada esteve temporariamente encerrado ao trânsito na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida no seu interior, envolvendo veículos que circulavam em sentidos opostos, um em direcção à Ribeira Brava e outro em direcção a São Vicente.

Do embate resultaram apenas danos materiais, não havendo registo de feridos, nem necessidade de acionar meios de socorro. No local estiveram elementos da Polícia de Segurança Pública e equipas da Viaexpresso, que procederam à gestão da ocorrência.

O encerramento do túnel permitiu a limpeza da via e a remoção das viaturas acidentadas. Ainda assim, foi assegurada a possibilidade de circulação de ambulâncias em caso de necessidade, garantindo a resposta a eventuais situações de emergência.

As causas do acidente estão a ser avaliadas pelas autoridades.