Jovem ferido em despiste de mota em Machico

Um jovem, de cerca de 20 anos, ficou ferido, ontem à noite, na sequência de um despiste de mota na zona da via rápida em Água de Pena, no sentido Machico-Funchal.

Com escoriações num braço, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que posteriormente realizaram o seu transporte para o centro de saúde da localidade.

A corporação mobilizou sete operacionais, auxiliados por três viaturas.