Jovem ferido em despiste de mota em Machico
Um jovem, de cerca de 20 anos, ficou ferido, ontem à noite, na sequência de um despiste de mota na zona da via rápida em Água de Pena, no sentido Machico-Funchal.
Com escoriações num braço, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que posteriormente realizaram o seu transporte para o centro de saúde da localidade.
A corporação mobilizou sete operacionais, auxiliados por três viaturas.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo