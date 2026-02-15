 DNOTICIAS.PT
Despiste de mota causa um ferido

Um despiste de mota ocorrido esta tarde, na Estrada do Aeroporto, motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A vítima de nacionalidade estrangeira e do sexo feminino, com 53 anos, queixava-se de dores num dos membros inferiores, tendo sido mobilizada pela equipa médica e posteriomente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

