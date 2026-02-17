Homem hospitalizado após incêndio num sótão em São Martinho
Um incêndio deflagrou, esta madrugada, numa residência situada na Travessa das Quebradas de Baixo, em São Martinho, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 4h33, tendo as chamas atingido o sótão da habitação. Do incidente resultou um ferido, um homem de 59 anos, que necessitou de assistência médica devido à inalação de fumo.
Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram quatro viaturas e 13 operacionais, que combateram as chamas e prestaram socorro à vítima.
