Colisão entre mota e carro provoca um ferido no Funchal
Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma mota, há instantes, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o cruzamento das Courelas, no Funchal.
Na chegada ao local, as equipas médicas encontraram o condutor da mota, de 27 anos, prostrado no chão, mas consciente.
A vítima apresentava escoriações no membro superior direito e no membro inferior direito, tendo sido, posteriormente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Para esta ocorrência foi accionada uma ambulância com uma equipa composta por três operacionais.
