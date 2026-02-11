Colisão entre mota e carro provoca um ferido no Funchal

Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma mota, há instantes, motivou a mobilização da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal para o cruzamento das Courelas, no Funchal.

Na chegada ao local, as equipas médicas encontraram o condutor da mota, de 27 anos, prostrado no chão, mas consciente.

A vítima apresentava escoriações no membro superior direito e no membro inferior direito, tendo sido, posteriormente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para esta ocorrência foi accionada uma ambulância com uma equipa composta por três operacionais.