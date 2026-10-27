CH preocupado com a invasão de terrenos privados

Manuela Gonçalves (CH) também levantou a questão do acesso aos terrenos privados, sem decisão judicial e ao desmando da administração. “Ninguém está contra limpar taludes ou socorrer quem precisa”.

A deputada quis saber para que servem “os contratos milionários” que todos os anos são pagos às concessionárias privadas. A lei é para fazer o trabalho sujo das empresas privadas.

O CH não permite quem atropela quem trabalha. “Acabou-se a festa a invasão discricionária”. O partido vai apresentar propostas concretas em sentido contrário.

O partido lembra que as alterações abrem portas à confusão entre uso para segurança e servidão permanente.