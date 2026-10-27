PSD acusa a oposição de malabarismo político

Bruno Macedo (PSD) foi quem, por parte da maioria, foi ao palanque defender a iniciativa do Governo começando por considerar malabarismo a posição da oposição, acusando esta de ter uma posição como se fosse mau baixar impostos. O deputado afirmou haver quem não tenha entendido que o diferencial fiscal “não é uma obrigação”, mas uma ferramenta de política pública para o bem da população.

O deputado aproveitou o ensejo para se dirigir a Cafôfo, para o acusar de ter escondido a dívida da CMF, em vez de a pagar.

Bruno Macedo ao JPP respondeu que que, se Santa Cruz tivesse baixado os impostos municipais em migalhas, vários milhões de euros teriam ficado nas mãos das famílias do concelho.

O social-democrata recusa que a diploma para acompanhar a baixa de IRS seja insignificante e que demonstra uma vontade e opção política do Governo Regional.

Sobre o ISP, o deputado disse que a Madeira para “em média” menos dez cêntimos por cada litro de combustível. A oposição insurge-se contra a afirmação, lembrando, por exemplo, o que acontece nos Açores.

Sobre o IVA Bruno Macedo garante que a Região tem o IVA mais baixo na taxa inferior.