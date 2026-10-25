Pequeno incêndio na lota do Caniçal
Um pequeno incêndio registado, esta manhã, na Lota do Caniçal levou à mobilização dos Bombeiros Municipais de Machico.
Quando os operacionais chegaram ao local, as chamas já se encontravam dominadas, pelo que a intervenção se concentrou nos trabalhos de rescaldo.
Foram mobilizados sete bombeiros, apoiados por três viaturas, nomeadamente um veículo de combate a incêndios, um ligeiro e uma ambulância, por precaução. Não houve registo de feridos.
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