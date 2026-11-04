El-Sayed considera que Michigan rejeitou "campanha odiosa e rancorosa"

O senador democrata eleito Abdul El-Sayed disse hoje à Associated Press que os eleitores de Michigan rejeitaram "uma campanha odiosa e rancorosa" após meses de ataques republicanos à sua identidade muçulmana.

Depois de uma das disputas para o Senado mais mediáticas e da qual saiu vitorioso, El-Sayed afirmou estar a "funcionar à base de adrenalina e cafeína" após a corrida contra o oponente republicano, Mike Rogers.

El-Sayed deu aos democratas mais uma vitória significativa num importante estado indeciso, sendo que a atual oposição acabou a conquistar uma maioria substancial no Senado durante as eleições intercalares de terça-feira.

Ao longo do ciclo eleitoral, os republicanos tentaram demonizar El-Sayed, que nasceu nos Estados Unidos depois dos seus pais terem imigrado do Egito.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, chamou-o repetidamente de "jihadista" e acusou-o de estar "do lado dos terroristas".

"O Michigan provou o quão grande somos. Rejeitamos uma campanha odiosa e rancorosa que não tinha nada a dizer sobre os problemas [enfrentados pela população] e só queria apontar para o meu nome e para o meu rosto", declarou El-Sayed.

"Os habitantes de Michigan rejeitaram isso. Cada condado, sem exceção, opôs-se a isso", acrescentou.

Num sinal de quão acirrada a disputa se tornou, Rogers e El-Sayed não haviam falado um com o outro até à tarde de hoje, mesmo depois do republicano ter divulgado um comunicado em que reconheceu a derrota.

Em 2024, Rogers ligou à então congressista Elissa Slotkin para reconhecer a derrota na manhã seguinte às eleições, antes mesmo do resultado da eleição ter sido oficializado.

El-Sayed, que se tornará o primeiro senador muçulmano do país, disse à Associated Press, numa entrevista por telefone, que a manhã de hoje foi "um momento de reflexão", inclusive sobre o que a vitória significaria para as suas duas filhas pequenas.

A filha de 3 anos, disse El-Sayed, não faz ideia do que aconteceu, enquanto a de 8 anos entende, mas vê tudo com normalidade.

Com aproximadamente 97% dos votos apurados, o democrata tinha uma vantagem de sete pontos percentuais sobre Rogers. Todos os condados do estado inclinaram-se para os democratas em comparação com 2024, segundo dados eleitorais.

El-Sayed recuperou de uma derrota por larga margem há oito anos nas primárias democratas para governador do estado, para uma vitória surpreendente sobre uma candidata apoiada pelo aparelho tradicional do partido nas primárias.

O senador eleito afirmou que a sua campanha provou que "a política tradicional pode funcionar se estiver disposto a trabalhar duro".

El-Sayed, porém, rapidamente mudou o foco para o futuro, dizendo que a sua vitória "não é o sucesso" e que "o sucesso é o que será capaz de fazer com o cargo".

O democrata não se comprometeu a apoiar o líder do seu partido no Senado, Chuck Schumer, para mais um mandato, argumentando que ainda não sabe quem mais poderá candidatar-se ao cargo.

Espera-se que Schumer mantenha essa liderança.

"Acredito que precisamos de uma nova liderança e acho que as pessoas anseiam por isso", acrescentou El-Sayed.