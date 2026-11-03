500 Maiores Empresas da Madeira decorre hoje

Decorre hoje, a partir das 17h30, no Savoy Palace, a 37.ª edição das 500 Maiores Empresas da Madeira, evento que irá reunir a nata do empresariado madeirense, iniciativa promovida pelo DIÁRIO. Orador convidado será o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

Mas outros eventos vão decorrer hoje e que deve marcar na sua agenda

2.ª edição da exposição itinerante 'Move-te por Valores'

11h00 - Escola Profissional Cristóvão Colombo

Representante da República na Madeira,Paulo Barreto, recebe o recém-empossado Comandante do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana, Coronel José Varela Pereira

11h00 Local: Palácio de São Lourenço

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visita as instalações do Balcão do Agricultor do Funchal



10h300 Rua João de Deus, em frente à entrada principal da Escola Secundária Francisco Franco

Secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, preside à apresentação das conclusões do estudo de avaliação do impacto da actividade de TVDE e táxis na mobilidade e ordenamento do transporte na Região



10h45- Auditório do edifício do Governo Regional, no Campo da Barca

FC Porto – Nápoles – Liga dos Campeões

20h00- Estádio do Dragão

Efemérides 4de Novembro

1869 — É publicado o primeiro número da revista científica Nature.

1922 — No Egito, o arqueologista britânico Howard Carter e seus homens acham a entrada para a tumba do Faraó Tutancâmon no Vale dos Reis.

1924 — União dos Escoteiros do Brasil é fundada.

1939 — O primeiro carro com ar condicionado é apresentado em Chicago.

1946 — A Unesco é fundada.

1963 — Início da Beatlemania.

1969 — Anos de Chumbo: líder da ALN, Carlos Marighella foi executado em São Paulo.

1970 — Salvador Allende toma posse como presidente do Chile, tornando-se o primeiro marxista eleito democraticamente na América do Sul.

1980 — Eleição presidencial nos Estados Unidos consagra Ronald Reagan como 40º presidente.

1995 — O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin é assassinado pelo extremista judeu Yigal Amir.

2001 – É lançada a primeira adaptação cinematográfica da série Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

2008 — Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos.

2015 — A cadeia CNN reporta a descoberta de Acra, a fortaleza grega que vigiava Jerusalém.