500 Maiores Empresas da Madeira decorre hoje
Decorre hoje, a partir das 17h30, no Savoy Palace, a 37.ª edição das 500 Maiores Empresas da Madeira, evento que irá reunir a nata do empresariado madeirense, iniciativa promovida pelo DIÁRIO. Orador convidado será o secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.
Mas outros eventos vão decorrer hoje e que deve marcar na sua agenda
2.ª edição da exposição itinerante 'Move-te por Valores'
11h00 - Escola Profissional Cristóvão Colombo
Representante da República na Madeira,Paulo Barreto, recebe
o recém-empossado Comandante do Comando Territorial da Madeira da Guarda
Nacional Republicana, Coronel José Varela Pereira
11h00 Local: Palácio de São Lourenço
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel,
visita as instalações do Balcão do Agricultor do
Funchal
10h300 Rua João de Deus, em frente à entrada principal da Escola Secundária Francisco Franco
Secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas,
Pedro Rodrigues, preside
à apresentação das conclusões do estudo de avaliação do impacto da actividade
de TVDE e táxis na mobilidade e ordenamento do transporte na Região
10h45- Auditório do edifício do Governo Regional, no Campo da Barca
FC Porto – Nápoles – Liga dos Campeões
20h00- Estádio do Dragão
Efemérides 4de Novembro
1869 — É publicado o primeiro número da revista científica Nature.
1922 — No Egito, o arqueologista britânico Howard Carter e seus homens acham a entrada para a tumba do Faraó Tutancâmon no Vale dos Reis.
1924 — União dos Escoteiros do Brasil é fundada.
1939 — O primeiro carro com ar condicionado é apresentado em Chicago.
1946 — A Unesco é fundada.
1963 — Início da Beatlemania.
1969 — Anos de Chumbo: líder da ALN, Carlos Marighella foi executado em São Paulo.
1970 — Salvador Allende toma posse como presidente do Chile, tornando-se o primeiro marxista eleito democraticamente na América do Sul.
1980 — Eleição presidencial nos Estados Unidos consagra Ronald Reagan como 40º presidente.
1995 — O primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin é assassinado pelo extremista judeu Yigal Amir.
2001 – É lançada a primeira adaptação cinematográfica da série Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal.
2008 — Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos.
2015 — A cadeia CNN reporta a descoberta de Acra, a fortaleza grega que vigiava Jerusalém.