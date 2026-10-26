Rodríguez acusa Machado de transformar em "espectáculo" regresso ao país

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, acusou hoje a líder da oposição e prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, de transformar num "espetáculo" o seu regresso ao país, ocorrido no domingo.

"Podia poupar-nos o espetáculo, há aqui aeroportos", comentou Delcy Rodríguez, em declarações divulgadas pela televisão estatal.

Após dez meses de exílio, María Corina Machado apareceu de surpresa no domingo em Barquisimeto, no oeste da Venezuela, e seguiu logo para Caracas, uma viagem de quase 400 quilómetros por estrada, feita sob a aclamação de milhares dos seus apoiantes, que se concentraram ao longo do percurso.

María Corina Machado "manifestou a intenção de se sentar à mesa das negociações, não só com Delcy Rodríguez, mas também com qualquer outra pessoa com quem precise de dialogar, de forma pública, transparente e com uma agenda clara para que as coisas se concretizem", afirmou hoje a sua porta-voz, Claudia Macero, em declarações à emissora local Unión Radio.

No poder desde a captura, a 03 de janeiro deste ano, do então Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelo Exército norte-americano, a Presidente interina, Delcy Rodríguez conduz, com uma ala da oposição, negociações apoiadas por Washington para uma transição democrática, um processo do qual a Nobel foi excluída.

O regresso Machado é a sua resposta a "um processo de transição que exige" a participação de "todas as partes" e "não pode deixar María Corina de fora", acrescentou Macero.

"Não há processo de transição nem de eleição credível sem a força e a legitimidade das pessoas que ela representa", sublinhou a porta-voz.