Madeira é teste decisivo para Pedro Almeida

A TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal apresenta-se no Rali da Madeira, que se disputa entre 30 de Julho e 1 de Agosto, com uma operação reforçada, fazendo alinhar dois Toyota GR Yaris Rally2 oficiais, entregues a Pedro Almeida e, a título excepcional, ao britânico Kris Meeke.

A equipa encara a quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com o objectivo de continuar a somar pontos nas contas dos títulos de pilotos, navegadores e construtores, numa das mais exigentes provas do calendário.

Pedro Almeida chega à Madeira consciente das dificuldades que o esperam, mas acredita que a preparação realizada recentemente no Rali da Calheta lhe permitirá enfrentar a prova com maior confiança.

"O Rali da Madeira é sempre uma das provas mais exigentes e particulares do Campeonato de Portugal de Ralis. Além da competitividade habitual do CPR, contamos com a presença de muitos pilotos estrangeiros e dos madeirenses, que conhecem estas classificativas como ninguém", afirma o piloto famalicense.

O piloto explica que o principal objectivo passa por realizar "um rali inteligente", tirando o máximo partido do Toyota GR Yaris Rally2 para conquistar o maior número possível de pontos para o campeonato. "Essa é a prioridade nesta fase da época e vamos lutar para regressar a casa com um resultado que fortaleça a nossa posição nas contas do CPR", acrescenta.

O Rali da Madeira arranca na quinta-feira com a tradicional super-especial Cidade do Funchal e integra 15 classificativas, num total de 202,52 quilómetros cronometrados, disputados integralmente em asfalto. A prova volta a reunir alguns dos melhores pilotos nacionais e internacionais, confirmando o estatuto de uma das mais prestigiadas competições do automobilismo português.