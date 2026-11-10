Muita chuva nas serras do Funchal coloca cinco estações no vermelho
Chão do Areeiro acumula 122 litros por metro quadrado desde as 19 horas
Cinco estações meteorológicas da Madeira já registavam, às 22 horas, valores de precipitação correspondentes ao nível de aviso vermelho, quatro das quais localizadas nas zonas altas do Funchal e do maciço montanhoso central. O cenário mais extremo verificava-se no Chão do Areeiro, onde foram acumulados 122 litros por metro quadrado (mm) em apenas 3 horas e 133,9 mm/6h.
A intensidade da chuva nesta estação é ainda evidenciada pelos 50,7 mm/1h, incluindo 27,2 mm/30 min e 10,3 mm/10 min.
Aviso vermelho para chuva alargado à Costa Norte da Madeira
Toda a ilha da Madeira fica agora sob aviso vermelho para precipitação até às 6 horas de quarta-feira
Desde as 19 horas, o Chão do Areeiro acumulou 122 mm de precipitação, num agravamento muito expressivo que coincide com a passagem da depressão Charles e com o período de vigência do aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
As restantes estações com acumulados de nível vermelho são o Pico do Areeiro, com 80,3 mm/6h, dos quais 65,7 mm/3h; o Pico Alto, com 83 mm/6h, incluindo 74,9 mm/3h; o Monte, com 66,4 mm/6h, dos quais 60,1 mm/3h; e Santo da Serra, com 70,2 mm/6h, incluindo 66,1 mm/3h.
'Charles' já soma 14 ocorrências na Madeira
Com uma hora de aviso vermelho devido à precipitação intensa, e ainda sem chegar ao período crítico, a Madeira já contabiliza 14 ocorrências associadas à passagem da Depressão Charles, segundo a mais recente actualização do Serviço Regional de Protecção Civil.
Os valores confirmam a forte concentração da precipitação nas zonas altas da Madeira, sobretudo nas serras do Funchal, numa noite marcada pelo agravamento das condições meteorológicas.