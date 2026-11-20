O Porto do Funchal recebe, esta sexta-feira, dois navios de cruzeiro, o 'Seven Seas Navigator' e o 'Costa Smeralda', que transportam, em conjunto, 5.675 passageiros e 1.958 tripulantes.

O primeiro a chegar foi o 'Seven Seas Navigator', pelas 9h15, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, com 472 passageiros e 368 tripulantes. O navio, da Regent Seven Seas Cruises, permanece na Madeira até às 19 horas, seguindo depois para Lisboa, onde termina uma viagem de 11 dias iniciada em Barcelona.

Já o 'Costa Smeralda' chegou pelas 13 horas, proveniente de Las Palmas, com 5.203 passageiros e 1.590 tripulantes. A embarcação permanece nove horas no Funchal, partindo às 22 horas com destino a Tenerife.

O movimento de cruzeiros prolonga-se durante o fim-de-semana, com mais três navios previstos: o 'Celebrity Infinity', no sábado, e o 'Mein Schiff 7' e o 'Europa', no domingo. As três embarcações vão pernoitar no Porto do Funchal e deverão movimentar, em conjunto, cerca de oito mil pessoas.