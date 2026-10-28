CDS acusa esquerda de hipocrisia e incoerência na habitação

O CDS acusou hoje a esquerda de hipocrisia e incoerência na habitação, criticando a "especulação" do PCP e o "descaramento" da presença de ex-ministros do PS nas manifestações dos últimos dias.

O deputado João Almeida defendeu que o Governo já tomou várias medidas para responder à crise na habitação, que têm de ser comparadas com a "hipocrisia e com a incoerência da esquerda", na intervenção de encerramento da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), no parlamento.

O democrata-cristão considerou que a esquerda "não trouxe uma única solução para a habitação a este debate, mas trouxe enorme descaramento".

João Almeida enumerou, por um lado, terrenos e imóveis do PCP que disse estar a especular ao deixar vazios ou sem pessoas a viver, como a Quinta da Atalaia, onde se realiza a Festa do Avante, apelidando-a de "latifúndio da Atalaia".

Apontou ainda o "descaramento" dos deputados Pedro Nuno Santos e Marina Gonçalves, ex-ministros do PS, por terem ido esta terça-feira para uma manifestação que, segundo João Almeida, era "contra as suas políticas".

Nesta intervenção, o deputado do CDS salientou também as dimensões política, financeira e social do OE2027, defendendo que é importante haver um orçamento aprovado.

No lado financeiro e económico, destacou a importância do saldo equilibrado e de continuar a reduzir a dívida pública, bem como o crescimento económico acima da média dos países que se podem comparar com Portugal.

Na vertente social, João Almeida afirmou que as pessoas e empresas pagam menos impostos e que há melhores salários, mas que tal não se reflete no dia-a-dia devido à conjuntura internacional, com guerras que contribuíram para a inflação, bem como devido aos problemas estruturais, como a habitação.