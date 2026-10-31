Montagem de grua condiciona circulação na Rua Fernão de Ornelas

A montagem de uma grua de grandes dimensões está a decorrer, na manhã deste sábado, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal, obrigando a condicionar a circulação de peões numa das artérias mais movimentadas da cidade.

A operação mobiliza vários trabalhadores, camiões e equipamentos de elevação, incluindo uma grua móvel utilizada para posicionar as diferentes estruturas metálicas. Os trabalhos decorrem numa área delimitada por barreiras de segurança e fitas de sinalização, com a PSP a monitorizar a intervenção.

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Conforme documentam as fotografias recolhidas no local, as manobras decorrem em pleno espaço público, junto a estabelecimentos comerciais e esplanadas, obrigando os transeuntes a contornar a zona de intervenção. Foram colocados avisos em português e inglês a indicar os desvios pedonais.

A montagem surge na sequência dos preparativos iniciados na passada quinta-feira, com a delimitação da área de implantação e os trabalhos de construção da base em betão que irá suportar a grua.

O equipamento ficará instalado no passeio mais largo da Rua Fernão de Ornelas, do lado esquerdo no sentido descendente, prevendo-se que a sua permanência provoque constrangimentos à circulação pedonal durante os próximos meses.

A intervenção destina-se a apoiar as obras de reconstrução e ampliação de um edifício que ficou desocupado há poucos meses. Entre os últimos estabelecimentos a encerrar esteve a conhecida 'Casa das Noivas', que funcionava no rés-do-chão.

De acordo com o alvará camarário afixado no local, em nome da empresária Pilar Aragão Jardim, o projecto prevê a criação de 11 fracções destinadas a comércio, serviços e habitação colectiva.