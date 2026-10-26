UE congratula-se com regresso da opositora María Corina Machado ao país

A diplomacia da União Europeia (UE) congratulou-se hoje com o regresso da líder da oposição venezuelana María Corina Machado à Venezuela, considerando que o regresso contribui para uma "maior abertura do espaço político" no país.

"A União Europeia congratula-se com o regresso de María Corina Machado à Venezuela. O regresso de dirigentes e representantes da oposição contribui para uma maior abertura do espaço político na Venezuela", reagiu em comunicado o porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Anouar El Anouni.

"Confiamos em que as autoridades venezuelanas e todos os atores políticos aproveitem esta oportunidade para avançar com um diálogo inclusivo, liderado pelos venezuelanos, com vista à realização de eleições livres e justas, sustentadas por garantias credíveis e pela participação plena de todas as forças políticas", adiantou o porta-voz, numa declaração divulgada pelo Serviço Europeu para a Ação Externa.

María Corina Machado, de 59 anos, venceu as eleições primárias da oposição venezuelana em 2023, mas foi impedida de concorrer às presidenciais de julho de 2024, tendo apoiado o candidato Edmundo González Urrutia.

Na altura, a oposição contestou a reeleição de Nicolás Maduro, alegando que os resultados recolhidos pelas suas estruturas eleitorais davam a vitória a Edmundo González Urrutia.

Machado, distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2025, deixou a Venezuela em dezembro desse ano e regressou ao país no domingo, após quase um ano no estrangeiro.