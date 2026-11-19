A Câmara Municipal do Funchal está a concluir o Plano Estratégico de Saneamento, que vai orientar as intervenções na rede do concelho entre 2026 e 2040. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 19 de Novembro, pelo presidente da autarquia, Jorge Carvalho, durante uma palestra assinalando o Dia Mundial do Saneamento.

Segundo o autarca, a rede, concebida em grande parte nas décadas de 1980 e 1990, precisa de ser adaptada ao crescimento urbano, ao relevo do concelho e às alterações climáticas. O plano prevê a reabilitação das infra-estruturas existentes, a sua adequação às exigências legais nacionais e europeias e a valorização da água e da energia.

"Só nos lembramos dela quando alguma coisa corre mal", afirmou Jorge Carvalho, referindo-se à rede de saneamento. O presidente defendeu que o planeamento das intervenções permitirá prevenir falhas e proteger a saúde pública e o ambiente.