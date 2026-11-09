E se não formos nós?

Dou comigo a pensar muitas vezes como e quando é que começámos a confundir a capacidade de aguentar com a obrigação de aguentar… Vejo tantas pessoas cansadas, que trabalham para além dos seus limites, cuidam de tudo e de todos e deixam as próprias necessidades para depois, ou nunca. Continuam a sorrir e a dizer que está tudo bem. Sobretudo quando não está. Ensinaram-nos cedo a valorizar quem não desiste. Quem aguenta.

Quem encontra forças onde já não parece haver nenhuma. Nós, mulheres, então, parece que nascemos doutoradas nisso… E fomos construindo uma sociedade que admira a resistência e desconsidera aquilo a que estamos a resistir. Pois… Acabei de ler Não És Tu, É o Mundo, da psiquiatra Joana Cheek, publicado pela Pergaminho, com prefácio do Dr. Gabor Maté, com quem estudei. Fez-me regressar a histórias que ouvi como jornalista e profissional do desenvolvimento humano. Fomos ensinados a olhar para as nossas dificuldades como sinais de que existe alguma coisa errada connosco. Que canseira! Será que alguma vez nos perguntámos se serão respostas compreensíveis às circunstâncias em que vivemos? Recomendam-nos gerir o stress, a ansiedade, regular emoções, ser resilientes e pensar positivo. Conheço o valor destas ferramentas. E conheço também a sua perversidade e toxicidade! Uma coisa é aprender a lidar com uma situação difícil, outra, bem diferente, é aceitar que se prolongue indefinidamente. De que serve ensinar alguém a respirar melhor se continua sem espaço para si? Ou falar da autoestima a quem regressa a uma relação onde é diminuído? E ensinar uma criança a identificar e gerir a ansiedade sem compreender o ambiente em que vive? Durante anos vivi stress intenso. Continuei a trabalhar, a cuidar, a carregar às costas o projeto família, a procurar respostas para lidar com parte do mundo que recusa aceitar as diferenças da minha filha mais velha. Quando a vida parecia começar a dar-me tréguas, fui diagnosticada com vitiligo segmentar. Mais à frente, fibromialgia. Os últimos avanços da ciência relacionam as situações. Menos mal que sempre tive uma cabeça arejada, senão o que seria… comecei então, a prestar mais atenção à forma como vivia, a escutar o corpo e a estudar epigenética. A medicina hortomolecular mostrou-me o caminho. Gabor Maté lembra-nos que ninguém existe isolado da sua história, das suas relações ou do mundo que habita. Aquilo que sentimos não nasce num vazio. Há formas de sobrevivência que aprendemos tão cedo que acabamos por confundi-las com a nossa personalidade. Todos conhecemos quem aprendeu a não incomodar. Quem pede desculpa por tudo. Quem antecipa as necessidades dos outros e quase não reconhece as suas. Foram elogiados por serem fáceis, fortes, responsáveis, maduros.

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E quem é que perguntou quanto lhes custava sê-lo. Ressoa, não é?… E julgamos comportamentos sem conhecer a história. Uma pessoa irritada pode estar exausta. Uma criança que parece desafiar está a comunicar uma necessidade. Alguém que se afasta pode ter passado demasiado tempo sem ser escutado. Compreender é recusar a facilidade de julgar. É ativar a empatia. As emoções não são defeitos de funcionamento. A tristeza, o medo, a raiva e a angústia contam histórias sobre o que vivemos. E raramente nos dizem toda a verdade, mas precisam ser identificadas, acolhidas, integradas e transcendidas. Silenciá-las não resolve o que lhes deu origem. Em três décadas de jornalismo, aprendi que algumas histórias só se revelam quando deixamos de perguntar para confirmar o que já pensamos saber. Com as pessoas acontece o mesmo. Precisamos de voltar a escutar os outros e a nós próprios. A resiliência é preciosa, mas não pode ser uma exigência permanente. Estabelecer limites não é abandonar ninguém. Descansar não é recompensa para quem já fez tudo. Há problemas que nenhuma mudança individual consegue resolver sozinha. Deixem-se disso! Não acredito que o mundo seja responsável por todo o nosso sofrimento. Seria uma enorme desresponsabilização. Há doenças que exigem tratamento e escolhas que nos pertencem. Mas também há relações, instituições e formas de viver que precisam de mudar. Não podemos continuar a exigir às pessoas que se adaptem permanentemente àquilo que também as faz sofrer. Penso nas histórias que contei e em mim, nas vezes em que confundi estar disponível com estar sempre presente, ser forte com não poder parar. Nessa ainda caio. Digo demasiadas vezes: “Não me posso dar ao luxo de ser fraca.”Quando alguém me diz que está cansado de ser forte, já não tenho pressa em dar conselhos. Escuto. Às vezes, precisa apenas de um abraço. De um lugar onde possa baixar a guarda. Nem sempre precisamos de encontrar mais força. Precisamos é de encontrar um lugar onde não seja necessário usá-la toda. Notam a diferença?! Está na hora de deixarmos de confundir sobrevivência com uma vida bem vivida. E se não formos nós? O mundo também tem de assumir a sua parte.