Maduro estuda religião e filosofia na prisão e está interessado pelo judaísmo

O ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro estuda religião na prisão de Nova Iorque onde está detido e tem-se interessado pelo judaísmo, segundo noticiou hoje o jornal norte-americano The New York Times.

O New York Times, que cita fontes anónimas a par das circunstâncias e experiências no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla original) de Brooklyn, referiu que Maduro "dedica o seu abundante tempo livre a estudar textos religiosos e filosóficos" e que se tem reunido com capelães da prisão, "incluindo um padre e um rabino".

No passado, Maduro demonstrou interesse pela espiritualidade e referiu que tem ascendência judaica sefardita por parte dos avós, que se converteram ao catolicismo na Venezuela, mas "não tinha manifestado interesse pelo judaísmo até à sua captura" pelos Estados Unidos em janeiro, afirmaram ao jornal fontes próximas.

O líder chavista "passa a maior parte do seu tempo a ler, incluindo a Bíblia e o Alcorão", na unidade do MDC que acolhe outros reclusos de alto perfil, como o rapper Sean Combs, conhecido como "Diddy", o antigo executivo de criptomoedas Sam Bankman-Fried e Luigi Mangione, acusado pelo homicídio do diretor-geral da maior seguradora de saúde norte-americana.

A notícia do jornal norte-americano também faz referência à perda de peso de Maduro e da mulher, Cilia Flores, que se encontra detida na ala feminina do MDC, mas está integrada na população prisional geral.

Maduro "perdeu muito peso" e, nos últimos meses, tem-se queixado da qualidade da comida, o que parece ter contribuído para que pareça "visivelmente mais magro", detalha o jornal nova-iorquino.

Quanto a Flores, o jornal cita documentos já publicados no arquivo do processo, nos quais a sua defesa refere que ela perdeu cerca de 11 quilos e dois dentes, que lhe foi receitada nitroglicerina para dores no peito e que possivelmente sofreu um "pequeno enfarte em julho".

O julgamento contra Maduro e Flores por conspiração para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína para os Estados Unidos, posse de armas destrutivas e tortura está marcado para 14 de junho de 2027.

A próxima audiência do caso está prevista para dezembro e está relacionada com os pedidos da defesa de Maduro e Flores para que a acusação seja arquivada ao abrigo da imunidade soberana.