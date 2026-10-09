Porto Santo torna a acolher a Festa da Escola

A Escola do Porto Santo volta a acolher a Festa da Escola, nesta que é já a 5.ª edição do evento, que cruza arte contemporânea, ecologia, pedagogia, gastronomia e saberes locais.

O programa, de participação gratuita, estende-se por diferentes espaços da ilha e inclui exposições, performances, conversas, oficinas, música, gastronomia e artesanato. A abertura está agendada para hoje, pelas 15 horas, com intervenções de Américo Rodrigues, director-geral das Artes; do director regional da Cultura, José Medeiros Gaspar; da gestora da Reserva da Biosfera da UNESCO – Município do Porto Santo, Licínia Soares; e da directora da Porta 33, Cecília Vieira de Freitas.

Pelas 16 horas, terá lugar o percurso inaugural de 'O Desfazer do Tempo', projecto expositivo que reúne investigações de Nicolás Paris, Baldios Arquitectos Paisagistas e Paulo David Arquitectos, em torno do futuro Jardim da Escola.

Já pelas 21 horas, o Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo apresenta 'PULSAR Encontro', de Marco Santos. O espectáculo cruza música, dança e teatro e resulta de um processo de criação desenvolvido com participantes da Universidade Sénior e do CACI Porto Santo.

Outros destaques da agenda

09h00 - Arranque da emissão especial da TSF-Madeira, destinada a assinalar os 150 anos do DIÁRIO. Estaremos em directo da Rua Dr. Fernão de Ornelas. Pelas 11 horas está programada uma surpresa.

09h00 - VI Convenção Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e II Convenção Comportamentos Aditivos e Dependências da Macaronésia, na Casa de Saúde São João de Deus.

09h00 – Arraial da Saúde, na Praça da Autonomia e Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

10h00 - Miguel Albuquerque preside à cerimónia comemorativa do Dia da Escola Secundária Francisco Franco, durante a qual serão entregues diplomas de mérito a 550 alunos

11h00 - Cerimónia de Inauguração da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas — Casa Lar dos Afetos (CLA), localizada na Travessa do Caminho da Igreja, n.º 7, Santo António. Contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

14h00 - Tertúlia 'Conversas que Sustentam: a Saúde Mental nas Organizações', promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direcção Regional de Educação, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

14h00 - Elsa Fernandes participa na cerimónia de entrega de prémios de mérito a alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

15h00 - Centenário da Ordem dos Advogados no Funchal, a decorrer no hotel Vida Mar. A abertura contará com Paulo Barreto, Representante da República para a Região Autónoma da Madeira; Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa Regional; Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude; e Jorge Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

17h30 – Cerimónia de entrega de apoios da ASA, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

21h00 – Concerto da Banda The Gift, no Centro de Congressos da Madeira.

Efemérides

1803 -- Um aluvião assola a ilha da Madeira e provoca a morte de centenas de pessoas, principalmente nos concelhos do Funchal, Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz e Calheta.

1846 - Guerra Civil da Patuleia. Segunda fase das sublevações começadas com Maria da Fonte. O clima de guerra civil estender-se-á até junho de 1847.

- É constituída, no Porto, a Junta Provisória do Supremo Governo do Reino, presidida pelo conde das Antas.

1874 - Termina em Berna, na Suíça, o congresso constituinte da União Postal Internacional. Os 21 países participantes, entre os quais Portugal, assinam o acordo que dará origem à atual União Postal Universal, em 1875.

1906 - Nasce o poeta e estadista Leopold Senghor, líder da independência do Senegal, autor de "Hosties Noires", membro da Academia Francesa. Um dos principais defensores do conceito Negritude (movimento literário das décadas de 1930, 1940 e 1950 que começou entre escritores africanos e caribenhos de língua francesa que viviam em Paris, França, como um protesto contra o domínio colonial francês e a política de assimilação).

1938 -- Holocausto: Noite dos Cristais -- a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha e Áustria, foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e os seus pertences destruídos. Esta noite marcou o início do Holocausto, que causou a morte a seis milhões de judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial.

1940 - Nasce o músico e artista gráfico britânico John Lennon, cofundador do grupo de rock "Beatles".

1962 - Independência do Uganda, protetorado britânico.

1967 -- Morre, com 82 anos, o escritor, biógrafo e historiador francês André Maurois, autor de "Arabesques" e "Les Illusions".

- Morre, com 39 anos, Ernesto Che Guevara, por fuzilamento, na Bolívia. Foi um guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano.

1975 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao físico nuclear soviético Andrei Sakharov.

1976 - Hua Kuofeng substitui Mao Tse-Tung na presidência do Partido Comunista Chinês.1978 - Começa, em Lisboa, o julgamento dos antigos agentes da PIDE, autores da morte do general Humberto Delgado.

- É criada a SOS -- Voz Amiga, linha telefónica que visa prevenir o suicídio.

- Morre, com 49 anos, o poeta, compositor e cantor belga Jacques Romain Georges Brel, Jacques Brel, autor de "Ne me quitte pas" e "La valse à mille temps".

1981 - O PS propõe fim à coligação da Frente Republicana Socialista constituída pelo PS, a UEDS e a ASDI.

- A pena de morte é abolida em França.

1982 -- Morre, com 86 anos, a britânica de origem austríaca Anna Freud, filha de Sigmund Freud (1856-1939), fundadora da psicanálise infantil.

1985 - Termina, com um morto, o sequestro do paquete italiano Achille Lauro.

1987 - Morre, com 84 anos, a jornalista e congressista norte-americana Clare Boothe Luce, coproprietária das publicações Time-Life.

-- Morre, com 75 anos, o poeta Luís Veiga Leitão.

1988 - Eleições para as Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores. O PSD mantém a liderança nas regiões autónomas.

- Eleições para a Assembleia Legislativa de Macau. Vitória da lista Associação de Amizade, de Alexandre Ho.

1989 -- O Papa João Paulo II chega à Indonésia para uma visita de seis dias, que inclui uma deslocação a Timor-Leste, sob o domínio de Jacarta.

- Mais de 70 mil pessoas manifestam-se, em Leipzig, contra o regime da República Democrática Alemã.

- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos fisiologistas norte-americanos J.Michael Bishop e Harold E.Varmus, pela investigação dos processos de divisão celular.

1991 - O escritor Vergílio Ferreira recebe, em Bruxelas, Bélgica, o Prémio Europália, instituído pela Comunidade Europeia.

1992 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído a Derek Walcott, poeta e dramaturgo natural de Castries, Santa Lúcia, autor de "Omeros" e "The Arkansas Testament".

1997 - É aprovada, na Assembleia da República, a lei que prevê a criação das regiões administrativas.

- A terceira fase da privatização da Portugal Telecom garante ao Estado um encaixe próximo dos 1,8 mil milhões de euros.

2002 - Xanana Gusmão, Presidente de Timor-Leste, é galardoado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com o prémio Félix Houphouet-Boigny para a busca da paz.

- O primeiro Galardão LennonOno Para a Paz, criado por Yoko Ono, viúva de Lennon, é entregue ao palestiniano Khalil Rabah e ao israelita Zvi Goldstein, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos.

2003 -- Morre, com 100 anos, o inventor português Júlio dos Santos Pereira, "Malhadeiras", responsável pela adaptação de uma debulhadora à limpeza, pesagem e embalagem de cereais.

2004 - Primeiras eleições Presidenciais no Afeganistão dão a vitória a Hamid Karzai.

2005 - Eleições autárquicas. PS obtém 35,82 por cento dos votos e 109 câmaras, PPD/PSD soma 28,25 por cento dos votos e 138 câmaras.

2006 -- Morre, com 70 anos, Danièle Huillet, cineasta francesa, galardoada no último festival de Veneza, com o marido Jean-Marie Straub, pelo conjunto da sua obra.

2007 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao francês Albert Fert e ao alemão Peter Grunberg, pela descoberta da tecnologia que permite ler a informação armazenada nos discos rígidos.

2008 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor francês Jean-Marie Gustave Le Clézio.

- Morre, com 81 anos, a equilibrista Raquel Dias, artista de circo com a carteira profissional mais antiga.

2009 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente dos Estados Unidos, Barak Obama.

2010 -- Morre, com 82 anos, Paulo-Guilherme D'Eça Leal, escritor, pintor e cenarista de teatro e cinema.

- Morre, com 99 anos, o físico e economista francês Maurice Allais, Prémio Nobel da Economia em 1988.

2011 - O PSD conquista a 10.ª maioria absoluta em eleições legislativas regionais da Madeira, tendo conseguido eleger 25 dos 47 deputados regionais. No entanto, obtém o seu pior resultado de sempre em eleições legislativas regionais - 48,56 por cento.

- Ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar no Grande Prémio do Japão, o alemão Sebastian Vettel, de 24 anos, torna-se o bicampeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1.

2012 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao francês Serge Haroche e ao norte-americano David Wineland, "por métodos experimentais inovadores que permitem medir e manipular sistemas quânticos individuais".

2013 - A Oferta Pública de Venda de ações da ANA - Aeroportos de Portugal reservada aos trabalhadores da empresa, feita no âmbito da privatização, resulta na venda de 9.770 ações e gera um encaixe de 261.445,20 euros.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao austríaco Martin Karplus, ao britânico Michael Levitt e ao israelita Arieh Warshel, pelo desenvolvimento de modelos informáticos que permitem compreender e prever processos químicos.

- Morre, com 83 anos, António Marcelino, bispo emérito de Aveiro.

2014 - O escritor francês Patrick Mondiano é galardoado com o Prémio Nobel da Literatura.

- O Governo de Hong Kong rompe negociações com os estudantes destinadas a colocar um termo às manifestações pró-democracia que têm paralisado várias zonas da cidade.

2015 - O Comité Nobel Norueguês atribui o Prémio Nobel da Paz ao Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia pela sua contribuição para a construção de uma democracia pluralista após a Revolução de Jasmim de 2011.

- Marcelo Rebelo de Sousa apresenta-se como candidato à Presidência da República.

- Morre, com 83 anos, António Costa Pinheiro, artista plástico, um dos fundadores, em 1958, do grupo da área das artes visuais KWY - as três letras ausentes do alfabeto português.

2017 -- Morre, com 92 anos, Fernando De Szyszlo, artista plástico peruano, encontrado morto em casa, juntamente com a mulher, Liliana Yábar, de 96 anos.

2018 -- Morre, com 92 anos, José Maria Nóbrega, viola de fado.

- Morre, com 87 anos, o coronel Rolando de Carvalho Tomaz Ferreira, um dos denominados "capitães de Abril".

2020 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, pelos esforços para combater a fome e para melhorar as condições para a paz em zonas de conflito.

- Morre, com 40 anos, Luther Rescova, governador do Uíje e antigo governador de Luanda, dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

- Morre, com 77 anos, o ator e realizador brasileiro Cecil Thiré.

2021 - Os ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão conquistam a medalha de bronze no madison nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, fechando a prova com quatro medalhas para Portugal.

- Morre, com 71 anos, Pierre-Marie Goulet, cineasta francês radicado em Portugal desde 1990, realizador de "Polifonias", de homenagem ao musicólogo Michael Giacometti.

- Morre, com 88 anos, Abolhassan Banisadr, primeiro Presidente do Irão após a revolução islâmica de 1979.

2022 - O maratonista etíope Andualem Shiferaw vence, pela terceira vez consecutiva, a Maratona de Lisboa, impondo um novo recorde da prova, que o próprio já tinha estabelecido no ano passado.

- A judoca Bárbara Timo dá a Portugal a primeira medalha nos Mundiais que decorreram na Humo Arena, em Tashkent, Uzbequistão, ao vencer a romena Florentina Ivanescu, no combate pelo bronze.

- Morre, com 94 anos, Eileen Ryan, atriz norte-americana, participou em séries como "Bonanza", "A Quinta Dimensão", "Studio One" e "Goodyear Playhouse". Mãe dos atores Sean e Christopher Penn e do músico Michael Penn.

- Morre, com 75 anos, Bruno Latour, filósofo e sociólogo francês, figura do pensamento ecológico. Venceu o prémio Holberg em 2013 e o prémio Kyoto em 2021.

2023 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído à norte-americana Claudia Goldin da Harvard University "por ter contribuído para a compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho".

2024 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos químicos norte-americanos David Baker e John M. Jumper e ao inglês Demis Hassabis, "pelo 'design' computacional de proteínas" e "pela previsão da estrutura de proteínas".

- Morre, com 86 anos, Ratan Naval Tata, empresário indiano, presidente emérito do Grupo Tata.

2025 - Prémio Nobel da Literatura de 2025 é atribuído ao escritor húngaro László Krasznahorkai "pela sua obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".

A consciência individual, no nosso tempo, é anulada por uma quantidade enorme de informação empacotada, cujo objetivo é produzir uma passividade colectiva, aquiescente e inquestionada. Edward W.Said (1935-2003), escritor e ensaísta de origem palestiniana

Este é o ducentésimo octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 83 dias para o termo de 2026